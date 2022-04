MPreis: Mehr Umsatz trotz Krise

Die Einschränkungen in der Gastronomie und die Rückgänge im Tourismus hätten sich aber vor allem in den westlichen Bundesländern und hier vor allem in der Wintersaison bemerkbar gemacht, hieß es gestern, Freitag, in einer Aussendung. 6000 Mitarbeiter sind in Österreich und Südtirol beschäftigt. MPreis ist in Oberösterreich mit fünf Filialen (MPreis und MPreis mini) vertreten.