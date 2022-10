Moser Holding sperrt Landesverlag-Druckerei in Wels 2023 zu

Die Hiobsbotschaft kam am Mittwoch in der Früh. In einer Mitarbeiterversammlung teilte Silvia Lieb, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Moser Holding, den Mitarbeitern der Landesverlag Druckservice GmbH in Wels mit, die Produktion mit 30. Juni 2023 einzustellen und den Standort zu schließen. Stattdessen will das Medienunternehmen, das unter anderem die Tiroler Tageszeitung herausgibt, den Produktionsbetrieb auf seinen Tiroler Standort in Innsbruck konzentrieren.

Vom Zusperren sind 86 Beschäftigte betroffen, für sie soll einer Unternehmenssprecherin zufolge ein Sozialplan erarbeitet werden. Die Geschäftsleitung habe Gespräche mit dem Betriebsrat und der Belegschaft aufgenommen. "Unser Ziel ist es, den Betrieb in Wels bis 30. Juni 2023 in der gewohnt hohen Qualität und Verlässlichkeit sicherzustellen", wird Lieb in einer Aussendung zitiert.

Die Moser Holding nannte mehrere Gründe für das Aus in Wels. Erstens hätten die Papierkosten Kunden gezwungen, Produktionsmengen zu verringern. Dadurch drohe der Verlust von Aufträgen. Zweitens gebe es generelle Marktverwerfungen wegen der Corona-Pandemie. Drittens seien Material und Ersatzteile nur eingeschränkt verfügbar. Und viertens sei die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Oberösterreich angespannt. Diese Entwicklung habe sich in den vergangenen Monaten abgezeichnet, die Entscheidung sei "leider notwendig", sagte Lieb. Vor vier Jahren hatte die Moser Holding ihre Druckerei in Elsbethen in Salzburg-Umgebung geschlossen, damals waren 36 Mitarbeiter betroffen.

Eine Druckerei mit Tradition

Mit dem Zusperren der Druckerei in Wels endet auch eine Ära. Denn die Druckerei gehörte ursprünglich zu den sieben Druckereibetrieben des Landesverlags, der in den 1990er-Jahren rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt und zu den größten Medienkonzernen Österreichs gehört hatte. Ab 1996 wurde der Landesverlag zerschlagen. Die Moser Holding übernahm den Druckereistandort in Wels 2008 und druckte neben Print-Produkten der Gruppe auch Monatsschriften, Rätselhefte und Werbefolder. Laut Angaben auf der Unternehmenswebsite werden in Wels bis zu 15.000 Tonnen Papier jährlich mit zwei Offset-Druckmaschinen verarbeitet.

Die Moser Holding hat laut eigenen Angaben österreichweit 1340 Mitarbeiter an 112 Standorten. Zur Firmengruppe gehören auch die RegionalMedien Austria sowie die Bundesländerinnen-Magazine (u. a. die "Oberösterreicherin").