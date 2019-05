Monsanto: Neue Klage gegen Bayer-Tochter

Der Landkreis Los Angeles hat am Donnerstag beim zuständigen kalifornischen Bundesbezirksgericht Klage wegen angeblich vor Jahrzehnten verursachter Umweltschäden eingebracht.

Die Kläger fordern, dass das Unternehmen sich an den Kosten für die Säuberung von verseuchten Gewässern beteiligt und Schadenersatz zahlt. Bayer will die Klage prüfen und gab an, dass Monsanto die PCB-Produktion vor 40 Jahren freiwillig gestoppt habe. Die Bayer-Aktie ist nach der neuen Klage auf 52,75 Euro gefallen – den tiefsten Stand seit 2012.