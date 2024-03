Die Gmundner Molkerei tritt aus der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) aus. „Wir sehen uns in der VÖM nicht mehr in dem Ausmaß repräsentiert, wie wir es für notwendig erachten. Die Entscheidungen, die dort getroffen wurden, sind für uns so weitreichend, dass wir diese nicht mittragen können“, sagte Gmundner-Geschäftsführer Christoph Engl zu den OÖNachrichten.