Ultraschallsensoren von Linzer Firma überwachen Produktionsmaschinen

Mit den speziell entwickelten Sensoren können zum Beispiel Unternehmen wie Erema, die im Bereich des Kunststoffrecycling tätig sind, ihre Produktionsprozesse besser überwachen. Die patentierten Sensoren sind im Gegensatz zu anderen Produkten auf dem Markt besonders hitzebeständig: Sie benötigen keine Kühlung und halten einer Temperatur von bis zu 350 Grad Stand.

Auch in Spritzgussmaschinen wird die Technologie verbaut, 5000 Pulse pro Sekunde messen unterschiedliche Qualitätsmerkmale: Zum Beispiel wie schnell der Kunststoff erstarrt. "Wir schauen dem Produkt beim Enstehen zu", sagt Firmengründer Bernhard Praher. So sollen Fehler schnell erkannt und Ausschüsse minimiert werden. Dafür sei es bisher nötig gewesen, den Betrieb der Maschinen einzustellen und sie auseinanderzubauen. Diese Kosten fallen durch die Überwachung mit den Ultraschallsensoren weg.

Praher war jahrelang an der Linzer Kepler-Uni in der Forschung tätig, bis er gemeinsam mit zwei Kollegen vor zwei Jahren Moldsonics gründete. Die Anfragen aus der Industrie seien immer mehr geworden, auf der Universität ließ sich das ganze schließlich nicht mehr abwickeln. Zunächst dockte das Start-up bei tech2be am Linzer Hafen an und schloss das Gründer-Programm erfolgreich ab.

Fertigung in Handarbeit

Seit Anfang des Jahres sitzt das inzwischen siebenköpfige Team in einem benachbarten Gebäude. Vorteil des Standorts ist die Gemeinschaftswerkstatt, wo selber gefräst und gelötet werden kann. Die Platinen gibt Moldsonics in Auftrag, die Bestückung erfolgt derzeit noch selbst - in Handarbeit. Etwa eine Stunde dauert es, bis eine Einheit hergestellt ist.

Kunden hat Moldsonics vor allem im Linzer Zentralraum, derzeit will man am deutschen und österreichischen Markt Fuß fassen und dann weiter wachsen. Einzelne Abnehmer in den USA oder in den Niederlanden gibt es bereits. Der nächste Schritt ist die Entwicklung von Sensoren, die auch für andere Branchen, zum Beispiel in der Holzverarbeitung eingesetzt werden können.

Zu Besuch bei der Firma war am Dienstagvormittag Bildungsminister Martin Polaschek. Sein Ziel ist es, mehr Forscher von den Hochschulen zur Unternehmensgründung zu motivieren. Dabei hilft das Spinoff-Fellowship-Programm, das bis ins Jahr 2026 verlängert wurde.

Budgetiert sind laut Ministerium 15 Millionen Euro, bei ausgewählten Projekten werden alle Kosten - in einem Rahmen von 100.000 bis 500.000 Euro - für Forschung und Weiterentwicklung übernommen. Auch Moldsonics hat 2018 an diesem Programm teilgenommen. "Die Gehirne der Menschen sind unsere wichtigste Ressource", sagte Polaschek. Studien würden zeigen, dass für jeden investierten Euro bis zu sieben Euro zurückkämen.

