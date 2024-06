"Möglicherweise zu viel bezahlte Steuern": voestalpine-Chef nimmt Stellung zum Bilanzskandal

In einem Video an die Mitarbeiter meldete sich am Mittwochnachmittag erstmals voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner zu Wort. Wie berichtet, wurde vor zwei Wochen nach einem Exklusivbericht der OÖN bekannt, dass ein ehemaliger Manager und ein Buchhalter in einer deutschen Tochtergesellschaft die Bilanz über gut zehn Jahre geschönt haben sollen. Es geht um rund 100 Millionen Euro Fehlbuchungen.