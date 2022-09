Um Energie zu sparen, sollen Möbelhäuser montags regelmäßig schließen. Mit diesem Vorschlag wurde vergangene Woche in Deutschland eine Debatte in Gang gebracht – die auch in Österreich auf Interesse stößt. Die Fachgruppe Möbel- und Küchenhäuser des Mittelstandsverbundes ZGV empfiehlt ihren Mitgliedern, für die Zeit von November dieses Jahres bis März 2023 einen sogenannten "Green Monday" einzuführen. In der Pressemitteilung des ZGV heißt es, dass "entsprechende Energiesparpotenziale durch