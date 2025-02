Möbelhändler XXXLutz baut Ladenetz für E-Autos aus

Die international tätige Unternehmensgruppe XXXLutz aus Wels, zu der auch Möbelix und Mömax gehören, will seinen Kunden mehr Möglichkeiten zum Laden ihrer Elektrofahrzeuge geben.

In Zusammenarbeit mit dem niederösterreichischen Energieversorger EVN sollen insgesamt 600 neue Ladepunkte, an denen jeweils ein Fahrzeug geladen werden kann, bei den Möbelhäusern entstehen.

Die ersten 12 Standorte sollen bis Ende 2025 ausgestattet sein, bis 2028 ist der vollständige Ausbau an allen 92 österreichischen XXXLutz-Standorten geplant. Auch in Deutschland werden aktuell in Zusammenarbeit mit den Pfalzwerken 500 Ladepunkte geschaffen.

Unterschiedliche Zahlungsmittel werden akzeptiert

Die Ladestationen in Österreich können unter anderem mit der EVN-Ladekarte oder der Debit- und Kreditkarte genutzt werden. Die börsennotierte EVN hatte sich bei einer Ausschreibung als Bestbieter durchgesetzt. Mit mehr als 3200 Ladepunkten ist das Unternehmen der größte Betreiber von Ladestationen in Österreich.

Bis 2030 werden laut Jörg Sollfelner, Geschäftsführer der EVN Energieservices, rund 100 Millionen Euro in den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur investiert.

