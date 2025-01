Modemacherin Lena Hoschek: Gläubiger stimmen Sanierungsplan zu

Das ist nach der Prüfungs- und Sanierungsplantagsatzung am Mittwoch klar. Die Gläubiger nahmen den Sanierungsplan mit einer Quote von 21 Prozent an. Darüber berichteten die Gläubigerschutzverbände AKV, KSV1870 und Creditreform.

Die erste Teilquote von sieben Prozent wird binnen 14 Tagen ab rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans an die Gläubiger ausgeschüttet. Die restlichen Quotenzahlungen sollen binnen zwei Jahren erwirtschaftet werden.

Laut KSV1870 wurde mit der Annahme des Sanierungsplans der Grundstein für eine erfolgreiche Sanierung des Unternehmens gelegt. Wenn die Gesamtquote erfüllt wird, ist das Unternehmen von seinen finanziellen Altlasten befreit, heißt es vom Kreditschutzverband.

Insgesamt wurden von 231 Gläubigern Forderungen in Höhe von insgesamt rund 5,5 Millionen Euro zur Anmeldung gebracht, wovon rund 5,4 Millionen Euro von der Insolvenzverwalterin als zu Recht bestehend anerkannt wurden.

Fünf Mitarbeiter weniger

Die Anzahl der Dienstnehmer wurde seit Insolvenzeröffnung von 47 auf 42 verringert. "In den nächsten Jahren sollen der Umsatz deutlich gesteigert und das Unternehmen wieder in die Gewinnzone geführt werden", sagt Insolvenzexperte Stephan Mazal von Creditreform.

Lena Hoschek gründete ihr Unternehmen 2005, die Grazerin gilt als eine der bekanntesten Modemacherinnen des Landes und ist auch international gefragt. 2023 betrug der Umsatz 6,6 Millionen Euro.

