Modekette Tom Tailor schleppt sich durch die Sanierung

Die angeschlagene deutsche Modekette Tom Tailor hat im Ringen um ihre Sanierung Zeit gewonnen. Die Vereinbarung über eine Brückenfinanzierung zwischen Konsortialbanken und dem Textileinzelhändler werde bis Mitte September verlängert. Das teilte Tom Tailor am Mittwochabend mit.

Damit soll eine unabhängige Einschätzung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens abgeschlossen und eine Einigung über die endgültige Finanzierungsstruktur erreicht werden. Ein kurzfristiges Darlehen des chinesischen Großaktionärs Fosun wird ebenfalls verlängert.

Die Lage von Tom Tailor verschärft sich aber weiter: Der Umsatz ist im zweiten Quartal um 6,4 Prozent auf 195 Millionen Euro gesunken, der Betriebsgewinn brach von 22,7 auf 4,5 Millionen Euro ein. Dabei ist nicht die Marke Tom Tailor, sondern die Tochterfirma Bonita das große Problem.

Zumindest beim Absatz läuft es beim Textildiskonter Kik, der zum Tengelmann-Konzern gehört. Kik hat im Geschäftsjahr 2018 seinen Nettoumsatz um 2,5 Prozent auf rund zwei Milliarden Euro gesteigert. Der Billiganbieter ist mit 3400 Filialen in elf Ländern vertreten.

Bei mister*lady geht es weiter

Die Modekette mister*lady macht in Österreich nach ihrer Insolvenz im Mai in abgespeckter Form weiter: Die Gläubiger haben am Mittwoch am Handelsgericht Wien den Sanierungsplan angenommen, der eine Quote von 20 Prozent vorsieht. 13 nicht rentable Filialen wurden geschlossen, unter ihnen jene in der Rieder Weberzeile. 55 Beschäftigte verloren ihren Arbeitsplatz. Nun wird mit 22 Filialen und 112 Beschäftigten weitergemacht.