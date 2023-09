Mobilität: BMW sieht zentrale Rolle von Wasserstoff

Seit einigen Monaten bereits haben die Bayern daher eine Pilotflotte von rund 100 Fahrzeugen des BMW iX5 Hydrogen auf die Straßen dieser Welt geschickt. Damit will man die Alltagstauglichkeit derartiger Fahrzeuge testen und wichtige Erkenntnisse für eine mögliche Serienproduktion gewinnen.

Seit dieser Woche sind vier dieser Fahrzeuge auch in Österreich unterwegs, zu sehen waren sie erstmals am Dienstag bei den "BMW Hydrogen Days" in Wien. Klaus von Moltke, Chef des BMW-Motorenwerks in Steyr, sagte dabei: "Wir sehen bei der Individualmobilität auch ein Potenzial für Fahrzeuge, die von einer Wasserstoff-Brennstoffzelle angetrieben werden."

Einen ausführlichen Bericht zum Thema finden Sie am Samstag in Ihren OÖN-MotorNachrichten.

