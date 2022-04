Mobilfunk-Abo per App: Drei wagt neuen Vorstoß

Um Abonnement-Modelle per App, wie sie etwa auch die Videoplattformen Netflix und Amazon Prime sowie der Musikstreamingdienst Spotify anbieten, machte die heimische Telekommunikationsbranche bisher einen Bogen. Nun wagt Hutchison Drei Austria einen Vorstoß: Das Unternehmen bringt ein Mobilfunk-Abo per Handy-Anwendung auf den Markt.

„Wir haben in den vergangenen Jahren zwar viele technische Neuheiten entwickelt, aber die Kundenbeziehungen haben nicht immer Schritt gehalten. Sie stammen teilweise noch aus einer Zeit, in der noch 2G- oder 3G-Mobilfunk und nicht 5G gewöhnlich war“, sagte heute, Montag, Drei-Chef Rudolf Schrefl bei einem Pressegespräch.

Es gehe darum, Nutzern bei der Neuanmeldung von Smartphones den Weg in das Geschäft, einen Anruf beim Berater und auch Papierkram ersparen zu können, ergänzte Günter Lischka, Leiter des Privatkundengeschäfts bei Drei. Wegen der Corona-Pandemie und der fortschreitenden Digitalisierung wünschten sich viele raschere, einfachere und digitale Zugänge zu einem Handy-Vertrag.

Das Abo-Modell per Handy-App koste ab sofort in den ersten sechs Wochen 25 Euro, danach 50 Euro. Die Bindung läuft für ein Jahr. Ein Umstieg für Bestandskunden sei nicht möglich, auch diese müssten das Abo neu abschließen, so Lischka. Basis dafür sei ein Handy mit elektronischer SIM-Karte. Bei Drei sieht man in dem neuen Geschäftsfeld Potenzial. Ansprechen will man auch Touristen und jene, die ihr Smartphone kurzfristig verwenden.

Nummer drei in Österreich

Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen, wie berichtet, die Umsätze um zwei Prozent auf 866 Millionen Euro steigern. Der Gewinn (Ebit) blieb mit 192 Millionen Euro konstant. Drei hat in Österreich 4,1 Millionen Nutzer, 1600 Mitarbeiter und gehört zum chinesischen Mischkonzern CK Hutchison Holdings. Der Marktanteil beträgt hierzulande 23,2 Prozent, davor liegen laut dem jüngsten Telekom-Monitor der Regulierungsbehörde RTR die Mitbewerber Magenta (26,1) und A1 (37,9).