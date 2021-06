Mobilfunk: 753 Milliarden Euro vor allem für 5G

Die Mobilfunk-Branche wird in den kommenden Jahren massiv Geld in den schnellen 5G-Datenfunk stecken. Von den bis 2025 weltweit veranschlagten Investitionen von 753 Milliarden Euro sollen rund 80 Prozent in den 5G-Netzausbau fließen, sagt der Generaldirektor der Branchenvereinigung GSMA, Mats Granryd. Die Coronapandemie habe den Aufbau der 5G-Netze nicht aufgehalten, betonte er zum Auftakt der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona.

Den Angaben nach nutzen aktuell 3,8 Milliarden Menschen keine schnellen Internet-Verbindungen. Nur rund 500 Millionen von ihnen lebten dabei in Gebieten, in denen kein Mobilfunk-Breitband verfügbar sei. Für die restlichen 3,3 Milliarden gebe es bereits Netzabdeckung, aber sie könnten sich das schnelle mobile Internet entweder nicht leisten oder wollten es nicht nutzen.

Die GSMA veranstaltet den Mobile World Congress, der am Montag im spanischen Barcelona begann. Angesichts der Coronarisiken bleiben der Messe aber die meisten großen Aussteller fern – unter anderem fehlen der Smartphone-Weltmarktführer Samsung sowie Firmen wie Ericsson, Nokia und Deutsche Telekom.