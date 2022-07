Hohe Inflation in der Eurozone und in Kroatien, ein schwacher Euro und die Energiekrise: Ist das ein gutes Umfeld, um die Gemeinschaftswährung einzuführen? Kroatien wird am 1. Jänner 2023 das 20. Mitglied der Eurozone, zuletzt haben die EU-Finanzminister das finale Okay gegeben. Kroatien ist seit 2013 Mitglied der EU und bereitet sich seit 2017 auf den Umstieg von Kuna auf Euro vor.