Mitbegründer der Handelskette Spar ist tot

Das teilte der Spar-Konzern gestern mit: Drexel habe nicht nur den Konzern, sondern auch die Branche über Jahre hinweg geprägt.

Drexel wurde 1924 in Hohenems geboren und baute ab 1957 mit seinem Vater Johann und seinen Brüdern Herbert und Hans die freiwillige Handelskette Spar in Vorarlberg auf. 1970 war er maßgeblich an der Gründung von "Spar Österreichische Warenhandels-AG" beteiligt. Bis 65 war Drexel Vorstandsvorsitzender im mittlerweile österreichweit tätigen Unternehmen. In dieser Zeit öffneten die ersten Interspar-Märkte, die den Weg auch über die Grenzen hinaus ebneten. Unter ihm wurde außerdem der Aus- und Aufbau der Filialorganisation forciert. Drexel war zudem viele Jahre Präsident von Spar Österreich. Später wechselte er für elf Jahre in den Aufsichtsrat.

Mit 76 ging "Herr Luis", wie er im Unternehmen genannt wurde, offiziell in Pension. Er ist der Vater von Gerhard Drexel, aktuell Vorstandsvorsitzender bei Spar.