Die Finanzpolizei stellt eine beunruhigende Steigerung und einen Wandel fest, was Scheinfirmen im baunahen Bereich anlangt. Demnach gehen die Betrüger gefinkelter als in der Vergangenheit vor: So würden meist Personalüberlassungsfirmen steuerrechtlich angemeldet. Diese beschäftigen zehn, 15 Mitarbeiter – überwiegend nicht Vollzeit, sondern maximal 20 Wochenstunden. Dennoch würden für die Arbeitsleistungen der Mannschaft hohe Rechnungen an ihre angeblichen Kunden fakturiert.