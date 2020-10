„Mit Rauch und Gestank beim Holzheizen ist nun Schluss“

Seit rund fünf Jahren beschäftige man sich im oberen Mühlviertel mit der Entwicklung der Technologie, sagten ÖkoFEN-Geschäftsführer Stefan Ortner und Firmengründer Herbert Ortner heute, Dienstag, bei einem Pressegespräch. Ziel sei es, Pellets flammenlos zu verfeuern und dabei die Staubemissionen nahe dem Nullwert zu halten. Dies sei zwar mit elektrischen Hochvolt-Partikelfiltern bereits möglich, aber kostenintensiv und wartungsaufwendig, heißt es.

Stattdessen entwickelte ÖkoFEN nun ein Verfahren, bei dem die Luftstromführung die Flamme fast gänzlich verschwinden lässt. Dies sei auch durch einen TÜV-Test belegt worden, so Stefan Ortner. „Beim Verfeuern von Holz braucht es viel Temperatur, Zeit und eine gute Durchmischung.“ Pellets sei als Reststoff der Forstwirtschaft dafür gut geeignet und biete Vorteile zu Gas und Öl. Der Staubausstoß werde mit der neuen Technologie um bis zu 95 Prozent reduziert. „Holzheizen hat man jahrzehntelang mit Rauch und Gestank verbunden. Damit ist nun Schluss“, sagt Herbert Ortner.

Verfügbar sein soll die „ZeroFlame“-Technologie ab dem Frühjahr 2021 für 10 bis 14 Kilowatt. Der Aufpreis beträgt 690 Euro. ÖkoFen geht davon aus, dass die Technologie in der Heizungsbranche „schrittweise zum Standard“ wird. Damit will das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzen. Im Vorjahr steigerte ÖkoFEN den Umsatz um 38 Prozent auf 80 Millionen Euro. 250 Mitarbeiter sind in Österreich beschäftigt, weltweit sind es 450. 90 Prozent der Produkte gehen in den Export.