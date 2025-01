Mit Milliardenübernahme ist XXXLutz in Deutschland Ikea auf den Fersen

Während der einstige Marktführer kikaLeiner in Österreich seine Waren abverkauft und demnächst zusperren muss, geht beim Konkurrenten in Wels die Expansion weiter. XXXLutz übernimmt in Deutschland die Möbelhandelskette porta mit 140 Standorten in Deutschland, Tschechien und der Slowakei. Der Kauf des Familienunternehmens mit 1,15 Milliarden Euro Umsatz und 5000 bis 6000 Beschäftigten ist eine der größten Übernahmen in der Geschichte des oberösterreichischen Konzerns.