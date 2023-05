Mit Kinderrädern auf Kurs

Vor zehn Jahren als Start-up in einer Wiener Garage begonnen, mittlerweile ein Mittelständler mit weltweit 250 Mitarbeitern und mehr als 100 Millionen Umsatz: So lautet die Bilanz von Woom. Das auf Kinderfahrräder spezialisierte Unternehmen mit Sitz in Klosterneuburg hat sich in einer Nische einen Namen gemacht.

"Unsere Zielgruppe beginnt bei zwei Jahren und geht bis maximal 13 Jahre", sagt der kaufmännische Geschäftsführer Paul Fattinger. Die Firmengründer Marcus Ihlenfeld und Christian Bezdeka, ein Marketingmanager und ein Biomedizintechniker, wollten Räder entwickeln, die zu kindlichen Proportionen und dem Fahrverhalten passen. Mit der steigenden Nachfrage wuchs das Unternehmen.

Kinderräder müssten zum einen um einiges leichter als Räder für Erwachsene sein und zum anderen den Proportionen angepasst sein, beispielsweise durch schmälere Handgriffe, sagt Fattinger, der seit Oktober 2021 bei Woom ist.

Sieben Generationen Räder hat das Unternehmen laut eigenen Angaben schon auf den Markt gebracht, die achte ist in Planung. Die Preise beginnen bei 229 Euro und reichen bis zu 3000 Euro für ein elektrisches Kinder-Mountainbike. Im vergangenen Jahr wurden rund 400.000 Fahrräder in 30 Ländern verkauft. Ziel sei es, die jährliche Steigerungsrate von 100.000 Rädern beizubehalten, sagt Fattinger.

Entwickelt werden die Räder in Österreich, produziert in Polen. Einzelne Komponenten wie etwa Schaltgabeln stammen aus Asien. Der Vertrieb erfolgt über den Onlineshop und Fachhändler. In Österreich sind es 60 Händler.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner