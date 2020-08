Mit gefälschten Schecks 250 Millionen Euro abgehoben

Im Mittelpunkt der Ermittlungen im Zuge des Bilanzskandals der Commerzialbank Mattersburg stehen deren Ex-Chef Martin Pucher und dessen Kollegin K. Sie wurden bisher zweimal von der Korruptionsstaatsanwaltschaft und dem Landeskriminalamt einvernommen. Beide haben die Verantwortung für die Vorkommnisse übernommen. Laut "Standard" gab es bei der Bank 500 gefälschte Konten und erfundene Bilanzposten über 688 bis 800 Millionen Euro Bilanzsumme.

Prüfer waren "nahe dran"

Sie hätten sich selbst nicht bereichert, hätten die zwei Ex-Banker bei ihrer Einvernahme ausgesagt, für sie gilt die Unschuldsvermutung. Es sei aber viel Geld aus der Bank geflossen, nicht zuletzt für das Sponsoring des Fußballklubs Mattersburg, dessen Präsident Pucher war.

Pucher soll in den vergangenen zehn Jahren 250 Millionen Euro mit gefälschten Barschecks abgehoben haben. Ein Großteil davon dürfte wieder in der Bank gelandet sein. Getarnt als Zins- und Tilgungszahlungen für die gefälschten Kredite, um zu belegen, dass diese nicht wertberichtigt werden müssten. Nach einer Prüfung der Bank im Jahr 2015 soll sich das Volumen dieser Luftgeschäfte weiter massiv erhöht haben.

Bei dieser von der Finanzmarktaufsicht (FMA) bei der Nationalbank beauftragten Prüfung sollen die Bankenaufseher schon sehr knapp dran gewesen sein, gefunden haben sie aber damals nichts. Den von einem Whistleblower behaupteten Schaden hätten sie außerdem für unplausibel und unwahrscheinlich gehalten. Es soll bei der damaligen Prüfung um Kreditkonten gegangen sein, die direkt vom Vorstand betreut wurden und mit dem Kennzeichen "58" versehen waren. Namentlich genannte Mitarbeiter hätten Kopien der Unterlagen daheim gehabt, andere Bescheid gewusst.

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt habe die FMA um Amtshilfe ersucht, woraufhin die Behörde die ohnedies bereits aktiven OeNB-Prüfer mit Recherchen beauftragte. 58er-Konten seien nicht gefunden worden, aber zig schwere Mängel und Gesetzesverstöße im Risiko- und Kreditmanagement des Instituts.

Im schon eingeleiteten Insolvenzverfahren ist es nun Aufgabe des Masseverwalters, alles, was an Vermögenswerten einzuholen ist, einzutreiben, um die Verluste für die betroffenen Sparer und Unternehmer möglichst gering zu halten.

Im Zuge dessen dürfte er sich auch an die Republik Österreich, also an die Steuerzahler wenden, schrieb die "Presse" am gestrigen Freitag. Wegen "erfundener" Gewinne und darauf abgeführter Steuern. Laut Bundesabgabengesetz dürfen nämlich keine Steuern auf Scheingeschäfte eingehoben werden.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Mattersburg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.