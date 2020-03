Mit Finanzspritzen und Kurzarbeit gegen Covid-19

Die AUA dünnt ihr Europa-Flugprogramm drastisch aus und lässt im März jedes fünfte Flugzeug auf dem Boden. Die österreichische Bundesregierung sieht sich auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus (Covid-19) in "allen Szenarien gut vorbereitet", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Kurzarbeit: Die zuständigen Minister haben gestern nach Gesprächen mit Vertretern der Sozialpartner ein kurzfristiges Maßnahmenpaket für besonders betroffene Unternehmen geschnürt: Laut Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck wurden Kreditgarantien im Ausmaß von zehn Millionen Euro für Überbrückungshilfen bei Liquiditätskrisen sichergestellt. Außerdem werde in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice die Möglichkeit zur Kurzarbeit in Betrieben angeboten.

Hilfspaket: Die Weltbank will besonders betroffene Länder mit einem Hilfspaket in Höhe von zwölf Milliarden Dollar unterstützen. Damit sollen etwa Gesundheitssysteme in Entwicklungsländern gestärkt werden.

Hamsterkäufe: Zum Teil hoch bleibt die Nachfrage bei heimischen Supermarktketten: Bei Lidl hieß es gestern, dass man in einigen Regionen und Filialen deutlich erhöhte Abverkäufe verzeichne. Auch Hofer bestätigte dies, etwa bei Sugo und Teigwaren. Beide Konzerne betonten, sich gemeinsam mit den Lieferanten um volle Verfügbarkeit zu bemühen. Anders gestaltet sich die Situation bei Spar: "Die Situation hat sich wieder beruhigt", sagte Konzern-Sprecherin Nicole Berkmann. Um Beruhigung bemüht ist auch Walter Holzner, Vorstandsvorsitzender beim Linzer Großhändler VOG. Die VOG AG beliefert den Lebensmittelhandel in Österreich etwa mit Frucht-, Gemüse- und Fischkonserven ("Mutti", "4 Diamanten"), Trockenfrüchten und Rapso-Öl: "Natürlich verzeichnen wir eine verstärkte Nachfrage, vor allem bei Konserven", sagt Holzner. Bei Rapso in Aschach wurde die Produktion erhöht. Auch wenn das eine oder andere Produkt vergriffen sei, seien andere Lebensmittel reichlich verfügbar, auch weil der Selbstversorgungsgrad in Österreich hoch sei. "Wir haben vielleicht ein leeres Regal, aber keine leeren Märkte."

Neue Therapie: In Österreich wird auch maßgeblich an einer plasmabasierten Therapie für Covid-19 geforscht: Der auch in Linz vertretene Pharmakonzern Takeda hat gestern gemeldet, dass in Wien und an weiteren Standorten weltweit mit der Entwicklung eines Hyperimmunglobulins (H-IG) begonnen wurde. H-IG sind aus Plasma gewonnene Therapien, sie helfen bei der Behandlung schwerer Atemwegsinfektionen. Der Prozess soll rund ein Jahr dauern.

Millionenschäden: Nach der Absage diverser Großveranstaltungen (Tourismusmesse ITB, Leipziger Buchmesse) beklagen die deutschen Messebauer Schäden von 426 Millionen Euro. Die Hannover Messe wurde gestern verschoben: Statt im April soll sie von 13. bis 17. Juli stattfinden. (prel)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.