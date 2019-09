Mit der VKB-Bank hat das letzte Gründungsmitglied Athos verlassen

Am Donnerstagabend lud der Vorstand der Linzer Athos Immobilien AG rund um Manfred Pammer zur 30-Jahr-Feier in seine Büroräumlichkeiten. Doch von den Kernaktionären der ersten Stunde war niemand unter den zahlreichen Gästen. Denn mit der VKB-Bank hat Ende August das letzte Gründungsmitglied seine Anteile verkauft.

11,33 Prozent hat die VKB-Bank zuletzt an Athos gehalten. "Langfristiges und nachhaltiges Handeln ist für uns wichtig. Insofern haben die Werte und die Geschäftspolitik von Athos und VKB-Bank nicht mehr zusammengepasst", begründet Generaldirektor Christoph Wurm den Schritt. Er hatte im Vorjahr bereits vorzeitig den Aufsichtsrat des börsenotierten Unternehmens verlassen, gleichzeitig mit drei anderen Aufsichtsratsmitgliedern wie Rechtsanwalt Winfried Sattlegger. Der Komplettrückzug der Regionalbank sei nun die logische Folge gewesen.

Neben der VKB-Bank zählten die Diözese und die Oberösterreichische Versicherung zu den Athos-Gründern, die sich bereits aus der Firma zurückgezogen haben. Auch der langjährige Vorstandschef Stephan Hirsch ist von Athos zur Immobiliengruppe von KTM-Chef Stefan Pierer gewechselt. Letzterer hatte zwischenzeitlich Anteile an Athos erworben.

Jetzt ist die Kontrollveränderung in der Immobilienfirma abgeschlossen. Athos wird von der Investorengruppe WSS gesteuert, die die Interessen von rund 300 Einzelaktionären bündelt und rund 70 Prozent der Anteile hält. Zu den Investoren zählen unter anderem Figurella-Gründerin Rosa Czech, der frühere Papierindustrielle Christian Trierenberg und Jochen Dickinger, Mitgründer von bet-at-home.com. Die beiden sollen auch die VKB-Bank-Anteile im Wesentlichen übernommen haben und sitzen im Athos-Aufsichtsrat, ebenso wie Franz Ömer (ebenfalls bet-at-home.com), Immobilientreuhänder Martin Klier (GMK), Architekt Gerald Pohlhammer und Rechtsanwalt Gerald Schmidsberger.

Vorstandschef Manfred Pammer will Athos kostenbewusst und konservativ managen. Mit Juni habe man auch die Maklertätigkeiten wieder zurück in die Firma geholt. Zurzeit entsteht ein neues Wohnhaus-Projekt in Wien-Ottakring. Dort sei der Immobilienmarkt weniger konjunkturabhängig als in Oberösterreich.

Artikel von Susanne Dickstein Redakteurin Wirtschaft s.dickstein@nachrichten.at