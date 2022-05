In zehn Jahren den Umsatz verdreifacht und den Personalstand verdoppelt – KTM Fahrrad in Mattighofen profitiert von mehreren Entwicklungen, die zusammenkommen: dem Siegeszug der Elektro-Bikes. Von den 385.000 im Vorjahr erzeugten Fahrrädern waren mehr als 200.000 mit einem Motor ausgestattet. Dazu kommen der Trend, mit dem Rad in der Natur unterwegs zu sein, die Pandemie, die Fernreisen unmöglich gemacht hat, und jüngst die steigenden Spritpreise.