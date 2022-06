Mit 7,7 Prozent Inflation im Mai unter EU-Schnitt

In Europa kletterten die Preise im Mai noch schneller als in Österreich. Während hierzulande die Teuerung laut Statistik Austria bei 7,7 Prozent lag (nach 7,2 Prozent im April), stieg sie in der Europäischen Union im Durchschnitt um 8,8 Prozent.

Dennoch bedeutet das für Österrreich im Mai die höchste Teuerungsrate seit April 1976. Gegenüber dem Vormonat stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,8 Prozent. "Erste Schätzungen des Mai-Wertes hatten noch einen Anstieg der Verbraucherpreise von 8,0 Prozent erwarten lassen, der durch die Reduktion der Energieabgaben auf Strom und Gas nun geringer ausgefallen ist", sagte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung.

Die steuerliche Entlastung wirkte sich laut der Statistikbehörde stärker bei den Strom- als bei den Gaspreisen aus. Bei Letzteren lag die Teuerungsrate im Mai bei 72,4 Prozent, Strom verbilligte sich sogar um 0,1 Prozent. Beim Heizöl ist die Inflation mit plus 97,8 Prozent weiter hoch.

Die Kosten für Verkehr legten im Schnitt 19,1 Prozent zu. Flugtickets wurden im Jahresvergleich 57,3 Prozent teurer. Deutlich nach oben zogen auch gebrauchte Kraftwagen (+24,4 Prozent), etwas geringer war die Teuerung bei neuen Kraftwagen (+7,8 Prozent).

Bei Nahrungsmitteln stiegen die Preise um 8,8 Prozent an. Die Preise für Gemüse legten um 12,5 Prozent zu. Fleisch wurde 11,3 Prozent teuerer, Brot und Getreideerzeugnisse um 8,6 Prozent. Der Preis für Butter stieg um 30,6 Prozent, für Mineralwasser um 15,1 Prozent und für Milch um 10,7 Prozent.

Verbraucherpreis

Mai-Index, Basis 2020=100

März 2022 108,8

April 2022 109,1

Mai 2022 110,0

Steigerungsrate: 7,7 Prozent

VPI 10 (2010=100) 131,8

VPI 05 (2005=100) 144,3

VPI 00 (2000=100) 159,5

VPI 96 (1996=100) 167,9

VPI 86 (1986=100) 219,5

VPI 76 (1976=100) 341,1

VPI 66 (1966=100) 598,7

VPI I (1958=100) 762,9