Mister Kornspitz: Mit 77 ist noch lange nicht Schluss

Am Sonntag öffnet in München wieder die iba, die größte Bäckerfachmesse der Welt. Und den größten Stand wird der Astener Backmittelhersteller Backaldrin betreiben. Mittendrin ist auch wieder Peter Augendopler, der als Mister Kornspitz bekannt geworden ist. Wenn er in seinem Unternehmen steht, mit akkurat gebügeltem weißen Hemd und weißer Hose und über Backmittel spricht, kann man erahnen, was Leidenschaft ist. Und warum er mit 77 immer noch arbeitet.