Minus 23 Prozent: Starker Rückgang bei Baubewilligungen

"Zwar hat sich schon seit 2020 ein Ende des Baubooms abgezeichnet, 2022 erreichte die Wohnbautätigkeit jedoch einen neuen Tiefpunkt", sagt Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Die Statistikbehörde veröffentliche am Montag die Zahlen.

58.900 Baubewilligungen gab es im Jahr 2022 (ohne An-, Auf- und Umbautätigkeiten in Wien). Das waren um 23 Prozent oder 17.100 Wohnungen weniger als im Jahr davor. Es war im vergangenen Jahr der drittniedrigste Wert seit 2010.

22 Prozent der Wohnungen wurden 2022 in Wien bewilligt. Die An-, Auf- und Umbauten fließen laut Statistik Austria wegen zu weniger Meldungen nicht in die Auswertung ein. Niederösterreich stand für 19 Prozent der Baubewilligungen, Oberösterreich für 16 Prozent. Am unteren Ende liegen Salzburg und Vorarlberg mit jeweils fünf Prozent und das Burgenland mit drei Prozent.

50 Prozent der Baubewilligungen betreffen Wohnungen in mehrgeschoßigen Gebäuden, 29 Prozent Ein- und Zweifamilienhäuser und ein Fünftel An-, Auf- und Umbautätigkeiten (außer Wien).

In Oberösterreich ging die Zahl der Baubewilligungen im Vorjahr stärker als bundesweit zurück - um 30 Prozent auf 9666. Es war der zweitniedrigste Wert seit 2010.

