Wer es als Unternehmer so weit bringt, der kann auch Politik. Das dürften viele Tschechen gedacht haben. Nun wird die Kritik an Ministerpräsident Andrej Babis (64) immer heftiger. Er soll mit seiner Unternehmensgruppe Agrofert viele Millionen Euro EU-Förderungen zu Unrecht kassiert haben, lautet der Vorwurf. Was steckt hinter dem Großkonzern und seinem Alleinherrscher?