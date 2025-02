Mindestens noch zwei Monate: Benko bleibt in Untersuchungshaft

Benko wurde am 23. Jänner in seiner Innsbrucker Villa festgenommen.

Das Landesgericht für Strafsachen Wien hat heute die Untersuchungshaft gegen Rene Benko um weitere zwei Monate verlängert. Der Beschluss erfolgte auf Antrag der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Die am 24. Jänner erstmals verhängte Untersuchungshaft war bereits am 31. Jänner verlängert worden.

Das Gericht geht weiterhin von dringendem Tatverdacht aus, ebenso vom Vorliegen des Haftgrundes der Tatbegehungsgefahr.

Spätestens am Montag, den 28. April 2025, ist neuerlich über die Untersuchungshaft zu entscheiden. Gegen den Beschluss ist binnen drei Tagen eine Beschwerde an das Oberlandesgericht Wien möglich. Die Verteidigung und die WKStA gaben vorerst keine Erklärung ab.

Der 47-jährige Tiroler Unternehmer war am 23. Jänner in Innsbruck festgenommen und anschließend in die Justizanstalt Wien-Josefstadt überstellt worden. Seither befindet er sich dort in einer Einzelzelle.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper