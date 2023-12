Millionenpleite: Traditionsbauunternehmen ist insolvent

Am Landesgericht Salzburg ist am Freitag ein Konkursverfahren über die "Stadtbaumeister Wagner + Partner Consulting GmbH" eröffnet worden. Laut KSV1870 liegen die Passiva in einer Höhe von 2,83 Millionen Euro, rund 120 Gläubiger sind betroffen. Die Höhe der Aktiva konnten bisher noch nicht präzise eruiert werden. Eine Sanierung werde angestrebt.

Das Unternehmen bietet Planung, Bauleitung und Management für Bauprojekte an und hat sich neben Neubauten vor allem mit der Sanierung von denkmalgeschützten Objekten in der Salzburger Altstadt einen Namen gemacht. Als Ursache für die Insolvenz nennt die Schuldnerin überraschende Forderungsausfälle und verzögerte Zahlungen bei diversen Bauprojekten. Das Unternehmen wird derzeit fortgeführt, eine Sanierung erscheine laut KSV1870 aus Sicht der Geschäftsführung als realistisch. Zugleich dürften Gespräche mit möglichen Investoren geführt werden.

