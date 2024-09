Millionenpleite: Linzer Baufirma ist insolvent

Das Linzer Unternehmen WRS Energie- u. Baumanagement hat beim Landesgericht Linz einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht. Das berichtete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Freitag. Die Verbindlichkeiten belaufen sich demnach auf 21,14 Millionen Euro, die Aktiva müssen erst ermittelt werden. 74 Dienstnehmer und 480 Gläubiger sind betroffen.

Es werde in Kürze mit einer Verfahrenseröffnung gerechnet, hieß es beim AKV. Das Unternehmen befasst sich mit Planung und Errichtung von Hochbauprojekten und Projekten im Bereich der Energie- und Anlagetechnik und hat auch Niederlassungen in Innsbruck, Graz sowie Wien. Als Insolvenzursache werden das schwierige Marktumfeld in der Baubranche und Preissteigerungen angegeben, verschärfend seien noch Zahlungsausfälle von Kunden hinzugekommen. Ein Sanierungsplan wird nicht angestrebt, die Zukunft des Unternehmens ist offen.

