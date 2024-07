Millionenpleite im Salzburger Baugewerbe: 61 Mitarbeiter vor Kündigung

"Das Unternehmen hat keinen Investor gefunden. Der Geschäftsführer hat der Schließung des Unternehmens bereits zugestimmt und die Dienstnehmer beim AMS zur Kündigung vorgemerkt", sagte Aliki Bellou vom Kreditschutzverband von 1870 zur APA. Sie gehe davon aus, dass das Konkursverfahren noch heute eröffnet werde.

Das Unternehmen besteht seit über 60 Jahren und führt vor allem Erd- und Tiefbauleistungen für Kommunen aber auch für gewerbliche und private Auftraggeber durch, aktuell sind 27 Projekte in Umsetzung. Der Schuldenstand liegt bei 3,9 Millionen Euro, denen 1,9 Millionen Euro an Aktiva gegenüberstehen, die Überschuldung liegt also bei 2,0 Millionen Euro. Als Ursachen für die Zahlungsunfähigkeit wurden im Antrag die anhaltende Baukrise, massiv gestiegene Baukosten und gestiegene Finanzierungszinsen genannt.

