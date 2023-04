Millionenpleite: Gazprom Austria ist insolvent

Die Gazprom-Tochter in Österreich mit Sitz in der Wiener Löwelstraße ist zahlungsunfähig. Die Gesellschaft hat am Freitag einen Antrag auf Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien eingebracht, wie die Gläubigerschützer von Creditreform, KSV1870 und AKV berichten. Die Schulden betragen 31,4 Millionen Euro, 38 Gläubiger sind betroffen.

Grund für die Insolvenz sei die Einstellung der Erdgaslieferungen durch die Gazprom export Ltd. in St. Petersburg. Der Lieferstopp sei eingetreten, weil die "Lieferforderungen der Gazprom export Ltd. von der Uniper Global Commodities SE Deutschland gepfändet wurden, sodass eine Zahlung der Lieferungen an die Gazprom export Ltd. nach Russland samt der Konvertierung in Rubel nicht mehr erfolgen konnte", teilte Gazprom Austria über ihren Anwalt Georg Unger mit. "Aufgrund des Dekretes des russischen Präsidenten Nr. 172 vom 31.03.2022 war die Gazprom export Ltd., verpflichtet, die Erdgaslieferungen auszusetzen." Man bemühe sich, "im Rahmen eines Sanierungsverfahrens eine Regelung mit allen Beteiligten herbeizuführen".

Die Schuldnerin beabsichtigt laut Insolvenzantrag eine Fortführung des Unternehmens und den Abschluss eines Sanierungsplans. Ein konkreter Sanierungsplanvorschlag liegt aber noch nicht vor.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper