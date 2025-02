Millionenpleite des Wäscheherstellers Palmers: "Die Hoffnung stirbt zuletzt"

"Greifen Sie doch einmal diese Strumpfhose an, das Material ist sehr strapazierfähig. Damit werden Sie viel Freude haben!" Die Nachricht von der Insolvenz des Traditions-Wäscheherstellers Palmers mit Zentrale in Wiener Neudorf hat die Mitarbeiterin der Filiale in der Linzer Innenstadt vor den Kopf gestoßen: Palmers hat am Donnerstag einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung gestellt.