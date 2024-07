Millionengeschäft mit OP-Pflastern: Takeda Linz verkauft an US-Konzern

Übernahme in großem Stil in Oberösterreichs Pharmabranche: Der US-Konzern Corza Medical kauft dem japanischen Unternehmen Takeda das Geschäft mit Operationspflastern ab. Diese sind neben dem Schlaganfall-Medikament Actovegin eines der Hauptprodukte der Japaner in Linz, werden ebenfalls am Standort im Chemiepark hergestellt und kommen global zum Einsatz.