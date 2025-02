Millionenauftrag für Linzer Kontron

Das gab Kontron am Donnerstag bekannt. Der Konzern mit Zentrale in Linz wird 5G-Konnektivitätsmodule an einen führenden Zulieferer der Automobilbranche liefern. Den Namen nennt Kontron nicht.

Dabei geht es um Geräte, die in vernetzten und autonomen Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Die Produktion startet kommendes Jahr, die Umsätze sollen binnen sieben Jahren oder schneller realisiert werden, heißt es von Kontron.

"Unsere 5G-IoT-Technologie, die ausschließlich in Europa entwickelt und gefertigt wird, ist der Schlüssel für die nächste Generation vernetzter und autonomer Fahrzeuge, da der Automobilsektor zunehmend auf 5G für eine schnellere und sicherere Datenkommunikation setzt", sagt Kontron-Chef Hannes Niederhauser.

Rund 7000 Mitarbeiter weltweit

5G bezeichnet die fünfte Generation eines Mobilfunkstandards. Vorteile gegenüber Vorgängerversionen sind höhere Datenraten, geringere Latenzzeiten, Echtzeitübertragung und mehr gleichzeitig im Netz ansprechbare Geräte. Kontron erwartet, dass der Markt für solche 5G-Geräte in Fahrzeugen bis 2030 ein kumuliertes Volumen von mehr als zehn Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Weltweit beschäftigt Kontron rund 7000 Mitarbeiter in 23 Ländern. Der Umsatz betrug im Vorjahr nach vorläufigen Zahlen 1,7 Milliarden Euro, endgültige Zahlen wird der Konzern am 27. März vorlegen. Kontron hat bereits in den vergangenen Monaten über mehrere Millionenaufträge informiert.

