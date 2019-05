Millionen für neue Marken sitzen im Telekom-Markt locker

Die Österreicher dürfen wieder einmal umlernen. Aus dem Mobilfunkbetreiber T-Mobile wird eineinhalb Jahre nach der Übernahme des Kabelnetzbetreibers UPC nun "Magenta Telekom". Dafür nimmt das Unternehmen, das zur Deutschen Telekom gehört und die Nummer zwei am österreichischen Telekom-Markt ist, viel Geld in die Hand: Zumindest 20 Millionen Euro kostet die Umbenennung und Neupositionierung der Marken im engeren Sinn.

Dabei hat der Konzern bezüglich Markenwechsel in Österreich schon Lehrgeld gezahlt. Offenbar verspricht man sich viel von einem einheitlicheren Marktauftritt. Ältere Semester werden sich noch an die freche Handy-Marke max.mobil erinnern, die 2002 unter empörter Trauer einer regen Fan-Gemeinde zu T-Mobile wurde. Kunden gingen scharenweise verloren, auch an den Billiganbieter tele.ring ("Weg mit dem Speck"). Dieser ist mittlerweile auch T-Mobile-Familienmitglied und wird jetzt eben von Rot in Magenta umgefärbt.

Gut gefüllter Marken-Friedhof

Etliche Marken sind den heimischen Handy- und Internetkunden wohl noch ein Begriff: One wurde zu Orange und dieses zu "Drei" / Hutchison. Auch UPC hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich: Als Telekabel gegründet, wurde es 1997 an den niederländischen UPC-Konzern verkauft. Nach dessen Pleite mussten die Kunden kurzfristig auf Chello umlernen. Auch Jet2web, UTA oder Tele2 pflastern den Weg der rotweißroten Telekom-Branche.

Wie teuer der Aufbau und die Verabschiedung einer Marke sein können, verdeutlicht das Beispiel des Marktführers Telekom Austria. Der teilstaatliche Konzern schrieb 350 Millionen Euro an Markenwert ab, weil er seit 2017 schrittweise in allen Ländern die lokalen Ländermarken mit dem gemeinsamen Logo A1 ersetzt. Das drückte den Gewinn entsprechend. Im Telekom-Austria-Konzern zählen Jet2Web, Mobilkom und aon zu den verschlissenen Markennamen. Mehr als 20 Jahre hielt sich die Wertkarten-Marke B.free. Auch die etablierten Diskontmarken bob und yesss sind noch am Markt. Andere Anbieter wie Spusu, Hofer Telekom (HoT) und S-Budget Mobile, Red Bull Mobile oder Rapid Mobile rittern ebenfalls um Aufmerksamkeit.

Wer bezahlt? Die Kunden.

Im Endeffekt bezahlen Markenwechsel immer die Kunden. Bei Magenta liegt das gesamte Integrationsbudget für die technische Zusammenführung der beiden Unternehmen T-Mobile und UPC deutlich höher als die 20 Millionen Euro, sagte T-Mobile-Chef Andreas Bierwirth. Es werde auch "nicht über Nacht" gehen, bis T-Mobile aus dem Markt verschwunden sei. Insbesondere bei der technischen Zusammenführung wie Rechnungsänderungen werde das Projekt der Markenänderung noch zirka ein Jahr dauern, "bis auch in der letzten Ecke T-Mobile verschwunden sein wird".

Für Bestandskunden werde sich nichts ändern, so Bierwirth, außer dass die Mobilfunkkennung in den nächsten Wochen auf "Magenta T" geändert wird. Das Fernseh-Angebot, das bisher nur UPC-Kabelkunden nutzen konnten, soll künftig allen Magenta-Kunden über eine neue TV-App angeboten werden – eigene Inhalte vom Telekomanbieter werde es jedoch nicht geben.

