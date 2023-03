Millionen für Linzer Kinderschutz-App

Zu den Investoren gehören Calm/Storm Ventures, Push Ventures und Hansi Hansmann sowie die vier Runtastic-Gründer. Das Startup aus Oberösterreich rund um die Gründer Christian Orgler, Stephan Brunner und Kevin Snajda arbeitet seit Anfang 2022 an einer App, die die Aktivitäten von Kindern an Handy und Computer altersangepasst einschränkt bzw. schützt.

Das System läuft plattform-übergreifend auf Apple- und Google-Betriebssystemen und filtert automatisch Millionen unangemessene Webseiten. Zudem bietet es Eltern die Möglichkeit, die Bildschirmzeit ihrer Kinder zu regulieren.

Mit dem Investment soll das Ohana-Team, das derzeit aus acht Personen besteht, um zusätzliche Mitarbeiter erweitert und das Angebot an Familien ausgebaut werden, sagt CEO und Co-Gründer Christian Orgler. So wird derzeit bereits an ähnlichen Lösungen für PCs und Spielkonsolen gearbeitet.

Das Kapital soll das Wachstum des Unternehmens beschleunigen und dabei helfen, sich als Marktführer im deutschsprachigen Raum zu etablieren.

