Millionen-Förderung für ams Osram

Die offizielle Zusage seitens des Ministeriums für Arbeit und Wirtschaft, das für die Auszahlung zuständig ist, soll in den kommenden Wochen folgen. "Wir wollen damit den Entwicklungsstandort stärken und werden bis zur Vollproduktion 2030 insgesamt 567 Millionen Euro am Hauptsitz in der Steiermark investieren", sagt ams-Osram-Vorstand Aldo Kamper. Die erste Produktionsstätte für optoelektronische Sensoren der nächsten Generation sei ein wichtiger Eckpfeiler für das Unternehmen, die Halbleiterproduktion in Österreich sowie "ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort".

250 neue Jobs

Mit der neuen Fertigung am Standort Premstätten sollen in den kommenden Jahren bis zu 250 Jobs geschaffen bzw. abgesichert werden, so Sprecher Volker Gieritz. Die neuen Kapazitäten sollen es ams Osram ermöglichen, weitere innovative Produkte herzustellen, etwa für die Autoindustrie. Schon jetzt werden Sensoren gebaut, die die Stellung der Pedale elektronisch übermitteln oder feststellen, ob der Fahrer aufmerksam ist und die Hände am Lenkrad hat. Viele Autos haben automatische Heckklappen, die sich durch Wischen öffnen lassen – ebenfalls dank Sensoren aus Premstätten. Entwickelt werden auch Bildsensoren für die Medizintechnik und CT-Scanner. Im Vorjahr erzielte der Chiphersteller mit insgesamt 19.700 Mitarbeitern ein negatives Nettoergebnis von minus 785 Millionen Euro bei einem Umsatz von 3,4 Milliarden.

