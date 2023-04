Milliardenverluste: Schwedische Pensionskasse trennt sich von Chef

Die größte schwedische Pensionskasse Alecta trennt sich von ihrem Chef Magnus Billing. Hintergrund sind Milliardenverluste, die die Pensionskasse in den vergangenen Monaten mit ihren Beteiligungen an kriselnden US-Banken gemacht hat. Mit der Absetzung von Billing will Alecta nach eigenen Angaben Vertrauen wiederherstellen. Allein durch den Verkauf von First-Republic-Aktien büßte Alecta im März 7,5 Mrd. schwedische Kronen (knapp 660 Mio. Euro) ein. Kurz zuvor hatte die Pensionskasse mitgeteilt, dass durch den Kollaps der US-Geldhäuser Silicon Valley Bank und Signature Bank insgesamt Investitionen im Wert von 12 Mrd. Kronen verloren gegangen seien.

Die Pensionskasse sucht nun nach einer neuen Führungskraft. Zunächst übernimmt die Vize-Vorstandsvorsitzende Katarina Thorslund.

