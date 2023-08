Milliardenschweres Sandwich: Finanzinvestor schluckt Sandwichkette Subway

Zur genauen Summe wurden keine Angaben gemacht. Insider hatten Anfang der Woche gesagt, Roark wolle mehr als 9 Milliarden Dollar (8,3 Mrd. Euro) für Subway auf den Tisch legen. Roark ist kein Fremder in der Branche, der Investor kontrolliert bereits US-Ketten wie Jimmy John's, Arby's, Baskin-Robbins und Buffalo Wild Wings. Subway war 1965 von dem damals 17-jährigen Fred DeLuca und seinem Freund Peter Buck gegründet worden, erste Filiale war "Pete's Super Submarines" in Bridgeport im US-Bundesstaat Connecticut. Seitdem befand sich Subway in Familienbesitz. Das Unternehmen expandierte auch mit der Vergabe von Franchise-Lizenzen an selbständige Wirte.

Weltweit verkaufen rund 37.000 Lokale in mehr als 100 Ländern belegte Brote unter dem Subway-Logo. Im US-Heimatmarkt hatte die Kette aber zuletzt unter niedrigen Margen, veralteten Filialen und erbitterter Konkurrenz gelitten. Auch das Franchise-Modell wollten die Eignerfamilien umgestalten. Subway hat auch Franchise-Filialen in Österreich, darunter welche in Linz, Pasching, Wels und Ried im Innkreis.

