Milliardenschäden nach deutschem Hochwasser

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) geht davon aus, dass sich der versicherte Gesamtschaden am oberen Rand seiner Schätzung von 4,5 bis 5,5 Milliarden Euro bewegt. Das sagte gestern GDV-Chef Jörg Asmussen.

Insgesamt rechnen die Versicherer mit 190.000 Schadensmeldungen, 160.000 von Privatkunden und 30.000 von Betrieben. "Die Unternehmen haben bisher Vorschüsse in Höhe von rund 700 Millionen Euro an ihre Kunden ausgezahlt", sagte Asmussen. 500 Millionen Euro flossen an Privatkunden, 200 Millionen Euro an gewerbliche Kunden.