Milliardengeschäft im Kleinformat: Wieso Chip nicht gleich Chip ist

Nur wenige Branchen standen und stehen seit Beginn der Corona-Pandemie so sehr im Scheinwerferlicht wie die Chipindustrie. Fehlende Halbleiter, die größtenteils aus Asien stammen und wegen gerissener Lieferketten nicht oder verspätet den Weg nach Europa finden, bereiten den Einkäufern in Industriebetrieben nach wie vor Kopfzerbrechen – vor allem in der Auto- und Zulieferindustrie.