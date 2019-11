Milliardendeal: LVMH schmückt sich mit Tiffany

Die Anleger sollen 135 Dollar je Anteilsschein bekommen. Zu LVMH gehören unter anderem die Marken Louis Vuitton und Dior.

LVMH hat schon länger ein Auge auf Tiffany geworfen, ein erstes Angebot in Höhe von 120 Dollar je Aktie war im Oktober vorgelegt worden. Mit der Übernahme will LVMH die Position im Bereich Schmuck stärken und die Präsenz in den USA ausbauen.

Tiffany betreibt weltweit 300 Geschäfte und beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter. Der Edeljuwelier wurde 1837 gegründet und ist für seine blau-türkisen Verpackungen bekannt. Berühmtheit erlangte das Unternehmen durch den Hollywoodfilm "Frühstück bei Tiffany" mit Audrey Hepburn.