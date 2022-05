Milliarde fürs Glasfasernetz: Was die Allianz-Tochter öGIG plant

Aber nicht nur öffentliches, sondern auch privates Geld fließt in den Ausbau. Eine Breitbandmilliarde der anderen Art investiert die österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) mit Zentrale in Sankt Pölten. Die 2019 gegründete Tochter des Münchener Versicherers Allianz steckt bis 2025 ebendiese Summe in den Glasfaserausbau.

Das Geld stamme vor allem aus Lebensversicherungen mit sehr langen Laufzeiten, sagt öGIG-Geschäftsführer Hartwig Tauber. Dass ein Versicherer sich für schnelles Internet interessiere, wirke nur auf den ersten Blick ungewöhnlich. "Versicherungsunternehmen haben langfristige Horizonte. Bei Glasfasernetzen ist das Geld für die nächsten 30, 40, 50 Jahre gut investiert", sagt Tauber im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Die Gesellschaft ist nicht direkt im Geschäft mit Endkunden, sondern stellt Internetanbietern Netze bereit. Die Ziele sind ambitioniert: Bis 2030 will die öGIG eine Million Haushalte und Betriebe versorgen – "und zwar vom Ortszentrum bis zum hintersten Winkel", wie Tauber es formuliert. Der Fokus liege auf dem ländlichen Raum. Österreich habe jahrelang Kupferkabel und Mobilfunk als Technologien forciert, die zunehmende Digitalisierung erfordere nun aber leistungsfähigere Netze.

Wann und wo gebaut wird

Von der Glasfasermilliarde sind 121 Millionen Euro für Oberösterreich veranschlagt. Derzeit laufen vier Projekte: in Mauerkirchen, Münzkirchen, Obernberg am Inn und Goldwörth. Gespräche gebe es mit 20 weiteren Gemeinden in Oberösterreich, sagt Tauber.

Um mit dem Bau von Glasfaserleitungen zu beginnen, ist der Wille der Betriebe und Haushalte nötig. 40 Prozent müssen ihre Zusage erteilen. Beim Bau selbst erhalten regionale Firmen laut öGIG den Vorzug.