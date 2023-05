Milch: "Die Diskussion wird ausschließlich über den Preis geführt"

Am 1. Juni ist Weltmilchtag: Rund um dieses Datum hält die Landwirtschaftskammer Oberösterreich (LKOÖ) traditionell ein Pressegespräch ab, um die Situation in der Milchwirtschaft näher zu beleuchten. Die Milchbauern agieren derzeit in einem Spannungsfeld: "Sie sind mit hohen Preissteigerungen, etwa in den Bereichen Energie, Bau, Futter und Dünger konfrontiert", sagte LKOÖ-Präsident Franz Waldenberger heute, Mittwoch. Zudem sei der Milchpreis im Sinken begriffen: Seit Jahresbeginn hätten die Erzeugerpreise rund zehn Prozent eingebüßt und lägen derzeit bei rund 50 Cent je Kilogramm netto. Kammerdirektor Karl Dietachmair nannte mehrere Faktoren für diese Entwicklung: Erstens sei derzeit viel Milch im Markt. Das liegt auch daran, dass die Bestände aufgrund der guten Erzeugerpreise im Vorjahr deutlich aufgestockt, nicht nur in Österreich, sondern auch international. Dazu komme die Zurückhaltung der Konsumenten infolge der Teuerungsdebatte: Die Kunden würden vermehrt zu günstigeren Milchprodukten greifen. Auch globale Entwicklungen würden eine Rolle spielen.

Die Teuerung ist ein vieldiskutiertes Thema: Viele Konsumenten geben derzeit Handelsmarken sowie Diskontartikeln den Vorzug vor Bio- und Heumilch. Waldenberger plädierte dafür, die Diskussion über die Leistbarkeit von Lebensmitteln nicht auf dem Rücken der Landwirte auszutragen: "Die Inflation in Österreich liegt unter, die Teuerung bei den Lebensmitteln aber unter dem EU-Schnitt." Die Diskussion werde ausschließlich über den Preis geführt, der Qualitätsaspekt käme dabei viel zu kurz. Milchvielfalt, eine im Verhältnis kleinstrukturierte Landwirtschaft und die Topographie seien der Qualität der Produkte zuträglich, würden diese aber nicht günstiger machen. Gelinge es nicht, diesen Mehraufwand vom Handel und den Konsumenten abgegolten zu bekommen, werde der Strukturwandel sich weiter beschleunigen und der Eigenversorgungsgrad sinken.

Die Betriebe werden weniger, aber immer größer

Die Entwicklung der oberösterreichischen Betrieben geht seit Jahren in dieselbe Richtung: Die Zahl der Betriebe sinkt, dafür werden die einzelnen Höfe größer. Seit 2010 hat sich die Zahl der Milchviehbetriebe auf 5840 halbiert. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Milchkühe 169.000 auf 171.100. Damit ist die Zahl der Kühe auf einem mehrjährigen Höchststand und stieg binnen eines Jahres um 10.000. Mehr als 700 Betriebe haben mehr als 50 Kühe im Stall.

