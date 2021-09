Mikrosensoren und digitalisierte Aufzüge

Die OÖNachrichten und eine Reihe von Partnern vergeben den Preis heuer bereits zum dritten Mal: Preise gibt es heuer in vier Kategorien. Bei den "Digitalen Start-ups" kommen junge Unternehmen vor den Vorhang, die eine einzigartige Idee und ein rasch skalierbares Geschäftsmodell haben. In dieser Kategorie rechnet sich beispielsweise "View Elevator" aus Friedburg Chancen aus. Das Team um Geschäftsführer Johannes Schober hat sich auf die herstellerunabhängige Digitalisierung von Aufzügen spezialisiert. Damit hat das Team bereits den oö. Hightechfonds, den Investor Arax Capital Partner und mehrere Business Angel überzeugt, die heuer mehr als eine Million Euro in das Innviertler Start-up investiert haben.

Johannes Schober Bild: VOLKER WEIHBOLD

Blog über Wandertouren

Auch "Findustrial" hat sich beworben. Idee des Start-ups aus Schörfling ist, Maschinen permanent zu überwachen, auf Basis der Daten wird die Leasingrate berechnet.

Digitale Persönlichkeiten erreichen auf YouTube oder mit Social-Media-Kanälen andere Menschen und überzeugen diese mit ihren Inhalten: Hier versucht Jennifer Brandstätter mit ihrem Blog "Wanderful" zu überzeugen. Die 31-Jährige aus Marchtrenk verbringt ihre Freizeit am liebsten in der Natur. Während des ersten Lockdowns hat sie begonnen, ihre Wandertouren auf Fotos und Videos festzuhalten. Sie will vor allem Frauen motivieren, eine Gipfeltour auch allein in Angriff zu nehmen.

Bei der Digitalen Transformation werden jene Unternehmen ausgezeichnet, die ein analoges in ein digitales Geschäftsmodell gewandelt haben: Chancen rechnet sich Gerhard Gschladt aus Hargelsberg aus. Der Geschäftsführer von MC Technology hat einen Mikrosensor entwickelt, der in medizinische Hilfsmittel eingebettet wird und etwa in der Kieferorthopädie zum Einsatz kommt.

Nicht bewerben kann man sich in der Kategorie "Digitale Pionierleistung": Wer gewinnt, bestimmt die prominent besetzte Digitalos-Jury. Alle Informationen und die Bewerbungsunterlagen finden sich unter www.digitalos.at.