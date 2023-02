Mietpreisdeckel: SP, FP und AK machen Druck, Branche ist skeptisch

Per April drohen Steigerungen der Richtwert- und Kategoriemieten um 8,6 Prozent, da diese an die Inflation angepasst werden. Das betrifft vor allem Altbauwohnungen in Wien. Eine Lösung beim Mietrecht solle es bis April geben, sagte Justizministerin Alma Zadic. In der Coronakrise gab es Ausnahmen bei den Mieterhöhungen.

Die Oppositionsparteien SP und FP, die Arbeiterkammer und der Gewerkschaftsbund bekräftigten gestern, Mittwoch, ihre Forderung nach einem Mietpreisdeckel. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner forderte, Mietzinserhöhungen bis 2026 auszusetzen. Danach sollen die jährlichen Mietzinserhöhungen mit maximal zwei Prozent gedeckelt werden. Auch die AK will so eine Deckelung.

Ablehnend zeigt sich Michael Pisecky, Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Wirtschaftstreuhänder. Mieten in Österreich seien im internationalen Vergleich "ohnehin niedrig", es brauche keine gesetzlichen Eingriffe. Skeptisch ist auch die Agenda Austria.

