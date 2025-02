Mietendeckel, fünf Jahre Befristung: Wie Wohnen leistbarer werden soll

Wohnen soll leistbarer werden: Das sieht das Regierungsprogramm vor. Änderungen soll es zunächst aber nur für jene geben, die in Wohnungen mit Kategorie- und Richtwertmieten (Altbau) oder in gemeinnützig errichteten Wohnbauten wohnen. Für sie sollen die Mieten heuer gar nicht, nächstes Jahr um maximal ein und übernächstes Jahr um maximal zwei Prozent steigen. Kategorie- und Richtwertmieten sind in erster Linie in Wien ein Thema. Ab 2028 werden auch freie Mietverhältnisse erfasst.