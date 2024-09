Bis 2040 will Österreich klimaneutral sein. Was aber heißt das für die Energiewende? Was kostet sie? Vor allem aber: Wer bezahlt sie? Im Gespräch mit den OÖNachrichten zeichnet Verbund-Chef Michael Strugl ein Bild von 2040 und erklärt, wo Österreich noch massiven Aufholbedarf hat.