Miba übernimmt Mehrheit an Voltlabor

Seit 2019 ist Miba an Voltlabor in Bad Leonfelden mit 25 Prozent beteiligt. Das Unternehmen hatte damals zehn Mitarbeiter. Seit dem Miba-Einstieg ist die Zahl der Mitarbeiter auf 70 angewachsen. Jetzt stockt der Konzern seine Beteiligung auf und übernimmt die Mehrheit. Auch der Name wird auf „Miba Battery Systems“ geändert. Derzeit erweitert Voltlabor sein Batterie-Produktionswerk auf 3900 Quadratmetern Nutzfläche.